شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. بريطانيا تطلب تأجيل مغادرة الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

طلبت الحكومة البريطانية اليوم رسمياً من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد المغادرة لثلاثة أشهر أخرى.

وبينت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم أنها بعثت خطاباً إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك قدمت خلاله طلباً بتأجيل تفعيل بند المادة 50 الخاص بطلب الدولة العضو في الاتحاد مغادرة المجموعة حتى 30 يونيو القادم.

وأشارت خلال مخاطبتها مجلس العموم إلى أن الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمكن إجازته من قبل نواب المجلس.

ويأتي هذا بعد رفض مجلس العموم مرتين على التوالي إجازة اتفاق المغادرة الذي توصلت إليه الحكومة مع المجموعة الأوروبية مؤخراً.