نتنياهو يطالب بالاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاربعاء، المجتمع الدولي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فيما اشار الى أنه بحث مع الجانب الأميركي تصعيد الضغوط على إيران.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في القدس مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، "بحثنا مع الجانب الأميركي تصعيد الضغوط على إيران".
وأضاف نتنياهو، "نعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة"، مطالبا، المجتمع الدولي بـ"الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".
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