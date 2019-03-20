بومبيو: ملتزمون بالدفاع عن أمن إسرائيل



اكد وزير الخاريجة الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أمن اسرائيل. الخليج 365/ بغداداكد وزير الخاريجة الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أمن اسرائيل. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ملتزمون بالدفاع عن أمن إسرائيل". وأضاف بومبيو، أن بلاده تعمل على "بناء التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط".





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