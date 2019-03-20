مقتل 3 إرهابيين شاركوا في ذبح رعاة غرب تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي شاركوا في عمليات قتل وذبح رعاة بالمناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، في تصريحات صحفية، "تم القضاء ليلة الثلاثاء - الأربعاء، على 3 إرهابيين وتم ضبط بنادق كلاشينكوف وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة في منطقة جبال السلوم".

وأوضح الجبابلي أن المسلحين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وجاري عمليات التمشيط في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي أنه تم التعرف على هويات المسلحين، وهم "حسام الثليثي المُكنى أبو مسلم ومحمد ناصر المباركي المُكنى أبو سليمان ومنذر الغرسلي المكنى أبو محمد، وقد شاركوا في عمليات قتل وذبح رعاة بالمنطقة إلى جانب محاولات استهداف قوات الأمن والجيش".

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وكان مركز سايت الأمريكي لمراقبة المواقع الإرهابية، أفاد السبت الماضي بأن تنظيم داعش الإرهابي أعلن عبر تطبيق تليجرام مسؤوليته عن قتل تونسي كانت سلطات بلاده قد عثرت قبل شهر على جثته في جبال المغيلة بولاية القصرين.

وهذه ليست أول عملية قتل من نوعها بالمنطقة، ففي 2015 قطعت مجموعة إرهابية رأس الفتى مبروك السلطاني (17 عاما) في عملية قتل هزّت الرأي العام.

وبعد سنتين عُثر على جثة شقيقه الأكبر خليفة السلطاني أثناء عملية تمشيط إثر الإعلان عن تعرضه للاختطاف بيد "مجموعة إرهابية".

وتجري قوات الأمن التونسية غالبا عمليات استباقية في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها.

وبعد مظاهرات 2011، شهدت تونس عمليات للإرهابيين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة أغلبها.