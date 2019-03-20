لندن: ماي لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد البريكست

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أعلن "داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الخروج من الاتحاد ( بريكست) لمدة طويلة، وذلك عندما تتقدم رسميا بطلب لتأجيل البريكست، موضحا: "إن ماي لن تطلب تمديدا طويلا عندما تكتب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أن شعب هذا البلد ينتظر لما يقرب من 3 سنوات، ولقد سئموا من فشل البرلمان في اتخاذ قرار"، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن "داوننج ستريت، اليوم الأربعاء.
وكان البرلمان البريطاني قد صوت، يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد موعد الخروج النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس، وينبغي أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على التمديد.وكانت ماي، تستعد أمس الثلاثاء، لعقد تصويت ثالث وقد يكون الأخير، في مجلس العموم على اتفاق
وكان البرلمان البريطاني قد صوت، يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد موعد الخروج النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس، وينبغي أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على التمديد.
وكانت ماي، تستعد أمس الثلاثاء، لعقد تصويت ثالث وقد يكون الأخير، في مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، إلا أن رياح البرلمان البريطاني، أتت بما لا تشتهيه سفن رئيسة الوزراء، حيث قرر جون بيركو رئيس مجلس العموم رفض طرح اتفاق البريكست للتصويت أمام أعضاء المجلس، متخذا قراره بناء على مبدأ تشريعي يعود لأكثر من 400 عام، ليضع ماي في مأزق دستوري، لن يستطيع إخراجها منه سوى الملكة إليزابيث الثانية. (التفاصيل)
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