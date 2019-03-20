انت الان تتابع لندن: ماي لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أعلن "داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الخروج من الاتحاد ( بريكست) لمدة طويلة، وذلك عندما تتقدم رسميا بطلب لتأجيل البريكست، موضحا: "إن ماي لن تطلب تمديدا طويلا عندما تكتب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أن شعب هذا البلد ينتظر لما يقرب من 3 سنوات، ولقد سئموا من فشل البرلمان في اتخاذ قرار"، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن "داوننج ستريت، اليوم الأربعاء.

Advertisements

وكان البرلمان البريطاني قد صوت، يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد موعد الخروج النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس، وينبغي أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على التمديد.وكانت ماي، تستعد أمس الثلاثاء، لعقد تصويت ثالث وقد يكون الأخير، في مجلس العموم على اتفاق