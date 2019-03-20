الان تتابع ملك الأردن: القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية.
وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: “من الواجب أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.
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