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تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

قال متحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم (الأربعاء)، إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت إلى 28 سبتمبر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 20 يوليو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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