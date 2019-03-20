شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال متحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم (الأربعاء)، إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت إلى 28 سبتمبر. قال متحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم (الأربعاء)، إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت إلى 28 سبتمبر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 20 يوليو.



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