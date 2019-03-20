شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة للبرلمان البريطاني بشأن «بريكست».. وأوروبا تحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قال رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة اليوم (الأربعاء) بشأن قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والذي طلب عقد الجلسة، إن من الضروري أن يبحث البرلمان بنود التمديد المقترح لفترة التفاوض بشأن الخروج بموجب المادة 50.

من جهتها حذرت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) من أن إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إلى 30 يونيو، سيحمل مخاطر قانونية وسياسية شديدة للاتحاد، وذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس عشية قمة للاتحاد الأوروبي.

وطلبت بريطانيا إرجاء بريكست حتى ذلك التاريخ، لكن المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد، حضت القادة على الاختيار بين إرجاء لفترة قصيرة إلى 23 مايو أو لفترة أطول «أقله حتى نهاية 2019».