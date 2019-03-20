شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة لحشد التحالف ضد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الكويت)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو والوفد المرافق الذي يزور الكويت حاليًا.

وقال بومبيو أن جولته الجديدة في الشرق الأوسط تأتي لتعزيز الجهود الأمريكية ضد إيران، مؤكداً على ضرورة تشكيل «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو«الناتو العربي» ضد النظام الإيراني.

وأضاف: «لدينا جميعاً نفس التهديدات» من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين وحتى من نظام إيران.

وأكد بومبيو للصحافيين الذين يرافقونه في جولته أنه سيركز على «الخطر الذي يمثله النظام الإيراني على المنطقة والعالم».