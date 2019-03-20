شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من السياسات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، بشأن سرقة إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم (الأربعاء): إن أبو الغيط نبّه خلال الرسالتين إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتي تُشكل نحو 60 % من موازنة السلطة الفلسطينية، محذراً من خطورة احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء السياسات الإسرائيلية التي تهدد معيشة الشعب الفلسطيني.