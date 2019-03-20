شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 إرهابيين في تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الأربعاء)، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، شاركوا في عمليات قتل وذبح رعاة بالمناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الأربعاء)، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، شاركوا في عمليات قتل وذبح رعاة بالمناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

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