شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحتج لدى اليونيفيل على ‏التجاوزات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

احتج الجيش اللبناني اليوم (الأربعاء) لدى قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب اللبناني على ‏تركيز الجيش الإسرائيلي بوابات حديدية عند الجدار الاسمنتي الفاصل بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، مطالبًا بإلغاء هذه البوابات.

كما عمل الجيش اللبناني على تركيز نقاط مراقبة قبالة هذه البوابات، في حين تعمل «اليونيفيل» في اتصالات مكثفة بين الطرفين في محاولة لحل هذه المعضلة.