شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الحكم على المتهمين في محاولة اغتيال السيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قررت المحكمة العسكرية في القاهرة اليوم (الأربعاء)، مد أجل الحكم على 292 متهما، بينهم 8 محالين للمفتي في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى 24 أبريل القادم.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، بينهم 158 متهما محبوسون و7 آخرين مخلى سبيلهم، والبقية هاربون.

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ونسبت النيابة العامة للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي مرتين. كما نسبت لهم اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، التي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت النيابة لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون مرات عدة، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

وكانت المحكمة قررت في 4 فبراير الماضي إحالة 8 من المتهمين إلى المفتي، وقررت تأجيل الحكم على باقي المتهمين إلى جلسة 6 مارس الماضي، ثم إلى 20 مارس، وأخيرا إلى 24 أبريل.