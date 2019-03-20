شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخلف ابنة رئيس كازاخستان والدها في الحكم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أستانة)

عين مجلس الشيوخ في كازاخستان اليوم (الأربعاء) ابنة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف رئيسة له في قرار يجعلها من المرشحين المحتملين للرئاسة في أعقاب استقالة والدها المفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية كازينفورم أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لاختيار داريغا نزارباييفا (55 عاما) رئيسة لمجلس الشيوخ غداة استقالة والدها بعد نحو 3 عقود رئيسا للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

ونزارباييفا كبرى بنات الرئيس السابق الثلاث وأبرزهن في الساحة السياسية، ولطالما اعتُبرت خليفة محتملة لوالدها.

Advertisements

وأدى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف اليمين أمس رئيسا انتقاليا لكازاخستان.

وتأتي رئاسة مجلس الشيوخ الثانية في ترتيب السلطة بعد الرئاسة، وفقا للدستور الوطني.

وسيتولى توكاييف الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف التي تنتهي في إبريل 2020 ما لم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وتولت نزارباييفا منصب نائبة رئيس الحكومة من 2015 إلى 2016، ولديها نفوذ كبير على وسائل الإعلام في البلاد. ورفضت نزارباييفا من قبل فكرة أن تخلف والدها إحدى بناته الثلاث.