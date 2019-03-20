شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يدعو لتعديل الدستور الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (الأربعاء)، إلى تعديل الدستور الذي لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات، قائلاً إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الوزراء، في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة.

‭‭ ‬‬وبرز الخلاف للعلن بين الحكومة والرئاسة العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.