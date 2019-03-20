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الرئيس التونسي يدعو لتعديل الدستور الجديد

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جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (الأربعاء)، إلى تعديل الدستور الذي لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات، قائلاً إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الوزراء، في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة.

‭‭ ‬‬وبرز الخلاف للعلن بين الحكومة والرئاسة العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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