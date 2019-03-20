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وفاة مراهق تشعل احتجاجات جديدة في بنغلاديش

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جدة - خالد شويل - تظاهر مئات الطلاب في العاصمة البنغلاديشية دكا، اليوم (الأربعاء)، بعد مقتل شاب صدمته حافلة مسرعة، وذلك بعد أشهر على حادث مماثل أثار أكبر احتجاجات ضد الحكومة في بنغلاديش خلال عقود.

وهتف الطلاب «نريد العدالة» وقاموا بقطع العديد من تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطالبين الحكومة بالتعاطي بجدية مع سلامة الطرق بعد مقتل الشاب أثناء مروره على الطريق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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