شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراهق تشعل احتجاجات جديدة في بنغلاديش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تظاهر مئات الطلاب في العاصمة البنغلاديشية دكا، اليوم (الأربعاء)، بعد مقتل شاب صدمته حافلة مسرعة، وذلك بعد أشهر على حادث مماثل أثار أكبر احتجاجات ضد الحكومة في بنغلاديش خلال عقود.

وهتف الطلاب «نريد العدالة» وقاموا بقطع العديد من تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطالبين الحكومة بالتعاطي بجدية مع سلامة الطرق بعد مقتل الشاب أثناء مروره على الطريق.