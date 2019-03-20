شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراهق تشعل احتجاجات جديدة في بنغلاديش والان مع التفاصيل
وهتف الطلاب «نريد العدالة» وقاموا بقطع العديد من تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطالبين الحكومة بالتعاطي بجدية مع سلامة الطرق بعد مقتل الشاب أثناء مروره على الطريق.
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