شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الحزب الحاكم يحذر من فراغ السلطة ويؤيد الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الجزائر)

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بالحزب الحاكم، اليوم (الأربعاء) أن الحزب يؤيد حركة الاحتجاج الشعبي تماماً.

فيما حذر حسين خلدون عضو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، من الفراغ في قيادة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى الفوضى.

ومن جهته أعرب وزير الخارجية الجزائري رمظان لعمامرة، عن تفاؤله بمستقبل البلاد، مؤكداً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيسلم مقعد الرئاسة لمن سينتخب بعد الاتفاق على الدستور الجديد.

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وفي مقابل ذلك انتقد صديق شهاب المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سعي بوتفليقة البقاء في السلطة.

وقال لقناة البلاد التلفزيونية، اليوم، إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيراً.

وفي أقوى مؤشر على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس، قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس بوتفليقة ضغوطاً متنامية من المحتجين للتنحي.