شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الفلسطينيين يشيعون شهيدي الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأراضي الفلسطينية) شيع مئات الفلسطينيين اليوم (الأربعاء) رجلين قتلا خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. شيع مئات الفلسطينيين اليوم (الأربعاء) رجلين قتلا خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت الفلسطينيين بالرصاص في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء) بعد أن ألقيا عبوات ناسفة تجاه ضباط متمركزين عند مدخل ضريح يهودي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.



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