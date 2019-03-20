كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى "نور سلطان"

وأيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت، الأربعاء، اقتراح الرئيس الجديد للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، تغيير اسم العاصمة إلى "نور سلطان" تيمنا بالرئيس السابق غداة استقالته المفاجئة بعد حكم استمر قرابة 30 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كازينفورم" عقب تصويت البرلمان "تم تغيير اسم آستانة رسميا الآن إلى نور سلطان".
واستقال نزارباييف (78 عاما)، الثلاثاء، في أولى خطوات تحول سياسي محكم فيما يبدو ويضمن له الاحتفاظ بنفوذ كبير.
ووفقا للدستور، سيكمل توكاييف بقية مدة نزارباييف، التي تنتهي في أبريل عام 2020.
ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء السابق الذي تلقى تعليمه في موسكو سيرشح نفسه بعد ذلك للرئاسة، وقد أشاد نزارباييف به، الثلاثاء، ووصفه بأنه "رجل يمكن الوثوق فيه لقيادة كازاخستان".
وتولى نزارباييف رئاسة البلاد الغنية بالنفط عام 1989، عندما كانت جمهورية سوفيتية وكان يفوز في الانتخابات بأكثر من 90 بالمئة.
وقال توكاييف بعد أن أدى اليمين الدستورية إنه سيواصل سياسات نزارباييف وسيعتمد على آرائه في الأمور السياسية الرئيسية.
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