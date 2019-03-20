استنساخ "شارلوك هولمز الكلاب" في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

استطاع العلماء في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين استنساخ كلبة يطلقون عليها اسم "شارلوك هولمز الكلاب البوليسية".

وجرى استنساخ الكلبة كونزون عن كلبة مُدرَّبة لكشف المخدرات، ساهمت في حل عدة قضايا، واكتسبت لقب المحقق "شارلوك هولمز" لهذا السبب.

وجاءت التجربة ضمن برنامج هدفه التقليل من وقت وتكلفة تدريب كلاب الشرطة، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.

وتولت المشروع شركة سينوجين للتكنولوجيا الحيوية، التي تتخذ من بكين مقراً لها، بالتعاون مع جامعة يونان الزراعية وبدعم من وزارة الأمن العام.

وقال المدير العام لشركة سينوجين، زهاو جيانبينغ، إنهم يستهدفون تحقيق "إنتاجا كثيفا" من الكلاب البوليسية. لكنه أشار إلى أن التكلفة ما زالت عقبة أمام تحقيق الأمر.

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وتبلغ كونزون من العمر اليوم ثلاثة أشهر، وستخضع لتدريب مكثف على كشف المخدرات وكذلك البحث عن أدلة جنائية.

وستكون الكلبة المستنسخة جاهزة للعمل في سلك الشرطة عندما تبلغ 10 شهور، حسبما قال مسؤولون لوسائل إعلام صينية.

ويقول أحد خبراء الحيوانات في جامعة يونان الزراعية إن تدريب كلاب الشرطة يستغرق عادة مدة 5 سنوات ويكلف حوالي 500 ألف يوان، بينما لا تكون النتيجة دائماً مضمونة. ولم يأت على ذكر أي معلومات حول تكلفة الاستنساخ نفسها.

وتعود تجربة استنساخ أول كلب في العالم إلى علماء في كوريا الجنوبية عام 2005.