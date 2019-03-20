الدولار يرتفع بفعل مخاوف "الحرب التجارية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ارتفع الدولار أمام نظيريه الأسترالي والكندي

بيد أن مكاسب الدولار الأميركي كانت طفيفة، وسط توقعات بأن يتوخى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر في اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يُختتم في وقت لاحق الأربعاء.

ومن المقرر أن يعلن المركزي الأميركي قراره بخصوص أسعار الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير.

وزادت المراهنات على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الصناعات التحويلية، الجمعة الماضي.

ورغم الآفاق القاتمة، ارتفع الدولار الأميركي، الأربعاء، أمام نظيريه الأسترالي والكندي والين الياباني.

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وتراجع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على المخاطر المرتبطة بالصين، بسبب اعتماد أستراليا على الطلب الصيني على صادراتها، نحو 0.25 بالمئة إلى 0.7070 دولار أميركي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 96.454، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الأول من مارس عند 96.291 الليلة الماضية.

وسجل اليورو، الأربعاء، تراجعا قليلا مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1344دولار، وفقا لرويترز.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3220 دولار أميركي. وقد قلص الاسترليني مكاسبه الليلة الماضية بفعل مخاوف من أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تعقيدات لدى الاتحاد الأوروبي في طلبها تأجيل الانسحاب من التكتل.