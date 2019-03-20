رئيسة وزراء نيوزيلندا: وسائل الإعلام ستبث الآذان مباشرة يوم الجمعة

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن أن وسائل الإعلام في بلادها ستبث مباشرة الأذان يوم الجمعة المقبل وسيكون هناك وقفة صمت لمدة دقيقتين، كما سيقام حفل تأبين لضحايا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة خمسين شخصًا وجرح العشرات، مؤكدة أن "الأيديولوجيا التي حملها منفذ الهجوم مدانة ومرفوضة".

من جهة أخرى، أشارت أردرن إلى "أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات من حيث المبدأ لإدخال تعديلات على قوانين السلاح" ستعلنها يوم الاثنين المقبل، موضحة أن "الوقت حان لفرض قيود على امتلاك السلاح".

كما لفتت إلى أن تحقيقًا سيجرى لتحري "ما كانت الوكالات الحكومية تعرفه أو ما كان من الممكن أن تعرفه، أو كان ما يجب أن تعرفه عن المسلح، وما إذا كان من الممكن منع الهجوم قبل وقوعه".