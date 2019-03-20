ظريف: الايرانيون لن يسمحوا للآخرين أبدًا بتقرير مصيرهم

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "الشعب الايراني لن يسمح للآخرين أبدا بتقرير مصيره"، مشيراً إلى أن "هذه هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ايران بسبب استخدام حقها في تقرير المصير، فقبل 68 عاما في مثل هذا اليوم قرر البرلمان بقيادة مصدق رئيس الوزراء المنتخب بطريقة ديمقراطية، تأميم صناعة النفط، وبعد ذلك وقع الانقلاب، الايرانيون لن يسمحوا للآخرين أبدًا بتقرير مصيرهم".

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