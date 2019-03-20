السيول تجتاح 12 مدينة في محافظة مازنران شمال ايران

أفادت معلومات صحفية بأن "الامطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين تسببت بحدوث سيول جارفة اجتاحت 12 مدينة في محافظة مازندران شمال ايران، كما تسبب الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 100 كلم بالساعة الى زيادة المشاكل الناجمة عن سقوط الامطار".

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