الرئيس الأوكراني يوقع على عقوبات جديدة ضد روسيا

أصدر الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو مرسوما يوعز بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع بشأن عقوبات شخصية إضافية ضد روسيا. وأوضح المرسوم المنشور على موقع الرئيس الأوكراني أنه "سيتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني، الصادر بتاريخ 19 آذار 2019، بشأن تنفيذ وإلغاء وإدخال تعديلات على الإجراءات التقييدية (العقوبات) الاقتصادية الخاصة وإجراءات تقييدية أخرى". ووفقا للمرسوم، فإنه سيدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني قد أقر، في وقت سابق، قرار فرض عقوبات جديدة على الكيانات القانونية والأفراد والشركات الروسية ورجال الأعمال والسياسيين والنواب وموظفي وكالات إنفاذ القانون. ووفقًا لمجلس الأمن الوطني والدفاع، فإن هؤلاء الأفراد والكيانات القانونية "دعموا أو ساهموا في أعمال عدوانية ضد أوكرانيا".

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