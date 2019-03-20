الملك الأردني: القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن "القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية"، مشيراً إلى أن "موقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في الأردن علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات وواجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وخلال زيارة لمحافظة الزرقاء، أوضح أن "كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا"، لافتاً إلى أن "مؤتمر مبادرة لندن يشكل بوابة اقتصادية تنموية جديدة، ما يتطلب العمل على وضع الأولويات لجذب المستثمرين العرب والأجانب لإقامة استثمارات في الأردن".