أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن "القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية"، مشيراً إلى أن "موقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في الأردن علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات وواجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وخلال زيارة لمحافظة الزرقاء، أوضح أن "كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا"، لافتاً إلى أن "مؤتمر مبادرة لندن يشكل بوابة اقتصادية تنموية جديدة، ما يتطلب العمل على وضع الأولويات لجذب المستثمرين العرب والأجانب لإقامة استثمارات في الأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني: القدس خط أحمر ولن نغير موقفنا من هذه القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.