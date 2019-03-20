الخارجية المصرية: تصريحات سامح شكري حول سوريا مجتزأة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن "ما تم تداوله حول تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري عن عودة سوريا للجامعة العربية مجتزأ من حوار مع الوزير"، موضحاً أن "ما ذكره وزير الخارجية تمحور حول أهمية تفاعل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت تصريحات لوزير الخارجية المصري، قال فيها إن مصر ليس لديها أي شروط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا وجود علاقات قوية تربط القاهرة ودمشق.