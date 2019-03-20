المنسق العام للحزب الحاكم بالجزائر يعلن مساندته للحراك الشعبي

أعلن المنسق العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر معاذ بوشارب أن "أبناء جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة الحراك الشعبي".
وخلال مؤتمر صحفي، لفت بوشارب إلى "أننا ندافع بكل إخلاص من أجل أن نصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم"، مشيراً إلى أن "الجزائريين قالوا كلمتهم الكاملة وغير المنقوصة".
يذكر أن بوشارب كان قد أعلن عن ترشيح الحزب الحاكم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة في شهر شباط الماضي قبل بدء المظاهرات في البلاد.
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