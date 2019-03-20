وزير خارجية الأردن: نرفض أي خطوة نحو تغيير الوضع في القدس

لفت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد لقائه نظيره المجري بيتر سيارتو إلى أن "الاردن ترفض أي خطوة نحو تغيير الوضع القائم في القدس"، موضحاً أن "المحادثات مع سيارتو تناولت التطورات الإقليمية، وخصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "حل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة"، مشدداً على "موقف الاردن الثابت في رفض أي خطوة تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
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