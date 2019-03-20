جلسة لمجلس العموم البريطاني لمناقشة تطورات اتفاق بريكست بعد طلب ماي تمديد الخروج من الاتحاد

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن "مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات اتفاق بريكست بعد طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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