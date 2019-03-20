قناة إسرائيلية: سيناتورات بالكونغرس الأميركي يُعدون عقوبات ضد حزب الله

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية "مكان" أن عددا من سيناتورات الحزبين الأميركيين، الجمهوري والديمقراطي، في الكونغرس يقومون بإعداد حزمة عقوبات جديدة على "حزب الله".
وكشفت مصادر في الكونغرس الأميركي للقناة أنه قد يقر في الأسابيع المقبلة حزمة عقوبات جديدة ضد "حزب الله"، يقوم بإعدادها سيناتورات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.
ولفتت القناة إلى أنّ وزارة الخزانة الأميركية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدّد في مكافحة تبييض الأموال، الّتي ينشط من خلالها كلّ من "حزب الله" وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
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