الدفاع المدني يخمد حريقاً في احدى غرف " فواييه " في جبيل

شبّ حريق منذ بعض الوقت في احدى غرف " فواييه ELMINATO " في جبيل قرب مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني وتعمل الى إخماده، وقامت العناصر بإسعاف شخصين بواسطة الاوكسيجين لاصابتهما بضيق التنفس.

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