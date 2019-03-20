اللواء عثمان استقبل وفدا من الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السيّد Urs Fruehauf، كبير ضباط التعاون الدولي لدى الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي "Frontex" ومديرة برامج دعم قطاع الأمن السيّدة فرنشيسكا فارليسي، وعدد من أعضاء الوكالة، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات بين مؤسسة قوى الأمن والوكالة.

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