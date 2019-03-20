اصابة طفل بجروح اثر سقوطه من فان لنقل الطلاب في بلدة مشمش

أدى سقوط الطفل ع.ط من فان لنقل الطلاب أثناء نقله الى منزله في بلدة مشمش الى إصابته بجروح في وجهه.

ونقل مسعفو الصليب الأحمر الطفل الى مستشفى الحبتور في حرار حيث تلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة.