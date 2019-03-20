جريصاتي التقى سفير ارمينيا وعرض معه العلاقات الثنائية

عرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي مع سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن اتابكيان العلاقات اللبنانية -الارمينية وسبل تطويرها في المجالات كافة. واثار السفير اتابكيان مع الوزير جريصاتي مسألة الاتفاقات القضائية بين لبنان وارمينيا، فأبلغه جريصاتي انه انجزها مع سلفه قبل مغادرته وزارة العدل ويمكن متابعتها مع الوزير الجديد للعدل القاضي البرت سرحان.كما تطرق البحث خلال اللقاء الى مواضيع عدة تهم البلدين.

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