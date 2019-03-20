جمعية تجار زحلة تناولت الطروحات التى تهدف الى إنقاذ الاقتصاد الوطني

عقدت جمعية تجار زحله اجتماع في مقرها الرسمي، وترأس الجلسة زياد سعادة وتداول المجتمعون بكافة الطروحات التى تهدف الى إنقاذ الاقتصاد الوطني. واطلع رئيس الجمعية الأعضاء المجتمعون بمبادرة وتطلعات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وذلك عقب مشاركته إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في القصر الجمهوري. وأكد سعادة أن الجمعية بكافة أعضائها وهيئاتها الإدارية متجاوبة ومتعاونة مع أفاق وتطلعات الاسواق التجارية. وتوجه سعادة بإسم جمعية تجار زحلة بالشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولفت إلى "أننا من حكمة فخامته في التعاطي مع الإقتصاد اللبناني، نستمد هدياً وإرشاداً، وكلنا ثقة، بأن هذه الحملة الراهنة التي تهدف إلى حضِّ المجتمع اللبناني، بكل أطيافه، على المشاركة في إنقاذ الإقتصاد اللبناني، من خلال تفعيل الشعور بالمسؤولية، والتي تقع على عاتق كل مواطن، ستثمر خيرا، والوضع الإقتصادي سيتعافى قريباً، بفضل حكمة ورؤية وإصرار الرئيس عون على الإصلاح".

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