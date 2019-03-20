امن الدولة تداهم مكتبا للمسمسرة في الدكوانة وتوقف 3 اشاص وتضبط اوراقا ومستندات

داهمت دورية من أمن الدولة مكتبا للسمسرة في الدكوانة وأوقفت 3 اشخاص وهم: ج .ح ،ع .خ وي .ش. وتم ضبط مستندات واوراق خاصة بدائرة مصلحة تسجيل السيارات.

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