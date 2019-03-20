فنيانوس عرض مع الحجار والدويهي والصفدي وخليل الهراوي شؤونا انمائية

تابع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس نشاطه في مكتبه وبحث مع عضو كتلة تيار "المستقبل" النائب محمد الحجار والاب جوزيف قزي، بحضور رؤساء بلديات بسابا، برجا وشحيم ومنسق تيار "المستقبل" في برجا محمد كايد الحاج، في سلسلة مشاريع انمائية من أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق اهمها طريق جدرا - برجا، وطريق شحيم البرجين، وطريقين جانبيين للاوتوستراد الساحلي في منطقة جدرا وطريق بسابا - بيقون، وتنفيذ الطريق الدائري حول كترمايا ومزبود بعد الانتهاء من الاستملاكات، اضافة الى رفع النفايات المتراكمة في وادي المعنية تمهيدا لاستكمال طريق جدرا - برجا - شحيم، واصدار تخطيطات لعدد من الطرق في المنطقة.

واشار الحجار الى ان "الوزير فنيانوس رجل انمائي بكل ما للكلمة من معنى، والسياسة العامة التي يعتمدها في تنفيذ اعمال دراسة المشاريع وتنفيذها لكل الناس دون تمييز، لأن للمواطن الحق في العيش الكريم، واعدا بتنفيذ الملفات بعد الكشوفات عليها وذلك ضمن الامكانات المتوافرة".

وتناول فنيانوس الشؤون الإنمائية المناطقية مع كل من الوزير السابق خليل الهراوي ثم مع الوزير السابق محمد الصفدي والنائب اسطفان الدويهي.