أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "من حقنا الدفاع عن أنفسنا ضد العدوان الإيراني وسنتخذ خطوات مسبقة إذا حاولت إيران إدخال أسلحة ضدنا إلى سوريا"، مشدداً على "أننا سنواصل العمل لمنع تزويد إيران حزب الله بالسلاح".
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لفت نتانياهو إلى "أننا اكتشفنا انشطة لـ "حزب الله" في الجولان وإذا لم نتحرك سنرى إيران في الجولان وأعتقد أنه يجب على دول العالم أن تعترف بحق إسرائيل بالسيطرة على الجولان"، مشيراً إلى "أننا بحثنا زيادة الضغوط والعقوبات على إيران".
ولفت إلى "أنني أشكر الولايات المتحدة على عملها لحماية أمن إسرائيل وإسرائيل لا يوجد لها صديق أفضل من الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة لا يوجد لها صديق أفضل من إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنواصل العمل لمنع تزويد إيران حزب الله بالسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.