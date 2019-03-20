نتانياهو: سنواصل العمل لمنع تزويد إيران حزب الله بالسلاح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "من حقنا الدفاع عن أنفسنا ضد العدوان الإيراني وسنتخذ خطوات مسبقة إذا حاولت إيران إدخال أسلحة ضدنا إلى سوريا"، مشدداً على "أننا سنواصل العمل لمنع تزويد إيران حزب الله بالسلاح".

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لفت نتانياهو إلى "أننا اكتشفنا انشطة لـ "حزب الله" في الجولان وإذا لم نتحرك سنرى إيران في الجولان وأعتقد أنه يجب على دول العالم أن تعترف بحق إسرائيل بالسيطرة على الجولان"، مشيراً إلى "أننا بحثنا زيادة الضغوط والعقوبات على إيران".

ولفت إلى "أنني أشكر الولايات المتحدة على عملها لحماية أمن إسرائيل وإسرائيل لا يوجد لها صديق أفضل من الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة لا يوجد لها صديق أفضل من إسرائيل".