أردوغان يهاجم المعارضة في افتتاحه لأكبر حديقة ترفيهية في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، حديقة أنقابارك، التي تعد أكبر حديقة ترفيهية في العاصمة التركية أنقرة، وذلك قبل أن يشن هجوما على المعارضة قبل انتخابات محلية رئيسية.

وتعتبر أنقرة جائزة في الانتخابات البلدية شديدة المنافسة و التي تجرى في 31 مارس. وأظهر الكثير من استطلاعات الرأي تصدر مرشح المعارضة في انتخابات العمد، منصور يافاش، السباق.

وخلال تفقد أردوغان حديقة أنقابارك المسماة أيضا "ووندر لاند أوراسيا" التي تحتوي على ألف و217 لعبة، اتهم يافاش بالتزوير والتهرب الضريبي.

وقال: "أنقرة هي قلب الدولة التركية. وإنها مهمة للغاية للغاية بحيث لايتعين وضعها بين يدي هؤلاء المتورطين في المكائد السوداء"، في إشارة إلى اتهامات الادعاء ضد يافاش بسوء التصرف عندما كان محاميا.

وفي حوار أمس الأول الاثنين، حذر أردوغان من أنه إذا فاز يافاش، فلن يكون لديه حصانة من المحاكمة، محذرا شعب أنقرة من أنه سوف يتعين عليهم حينها "دفع ثمن باهظ للأسف".

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ونفى يافاش كل المزاعم ضده.

وقال اليوم الأربعاء في العاصمة: "بعدما بدأوا إدراك أنهم سوف يخسرون أنقرة، بدأوا بحملة تشهير لا تصدق".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، إن مساحة الحديقة، تبلغ مليون و300 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن أنقابارك سترفع من قيمة العلامة التجارية لأنقرة من خلال استقطاب الزوار إليها.

وأضاف: "حديقة أنقابارك لا تمثل أحد أهم رموز فخرنا في العاصمة فقط، بل في كافة أنحاء تركيا".

وقال الرئيس إن سياستنا لا تركز على الكراهية ولكن على الحرية والحب.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الحديقة صديقة للبيئة، حيث بإمكانها توليد 10 ميجاواط من الكهرباء.