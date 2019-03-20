الخارجية: وكالة الأنباء العُمانية اجتزأت تصريحات شكري حول سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)
قال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - رداً على استفسارات عدد من المُحررين الصحفيين حول ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية بشأن تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري معها تتعلق بموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية- أن ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره الوزير .
وأوضح حافظ في تصريح اليوم الاربعاء ، أن ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره وزير الخارجية من أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.
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