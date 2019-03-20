البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال، أعلن منذ قليل، أنه يلتقي حاليًا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مكتب رئيس الوزراء.