نيويورك تايمز: ترامب يعطي اهتمامه الأكبر لولاية أوهايو في انتخابات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ)

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية النقاب عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي جل اهتمامه في الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية أوهايو، والتي سيزورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتي كانت بمثابة "نقطة مضيئة نادرة" للجمهوريين في الغرب الأوسط الأمريكي.

وقالت الصحيفة الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم - "إنه على الرغم من أن طريق ترامب نحو الفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد لمدة أربع سنوات لا تعتمد على نصره في ولاية أوهايو، إلا أن الحملة الوليدة للرئيس الأمريكي تعي بأن السلوك الانتخابي للولاية الأمريكية لا يمكن الاستهان به".

وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بزيارات مماثلة على مدار العام، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز الحماس في الولايات من أجل مواجهة قاعدة الديمقراطيون الكبيرة.. ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم تبنيها من جانب رؤساء سابقين من أجل الاستفادة من هيبة المنصب السياسي للرئيس الأمريكي وتعويض التكاليف الباهظة لحملات الدعاية الانتخابية.