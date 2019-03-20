القنصلية الفرنسية بالجزائر تنفي ماتردد عن تعليق تأشيرات سفر الجزائريين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

نفت القنصلية الفرنسية في الجزائر، اليوم الأربعاء، الأخبار والمعلومات المتداولة مؤخرًا بشأن تعليق إصدار تأشيرات سفر الجزائريين إلى فرنسا.

وأوضح بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر، "تم مؤخّرا إصدار معلومات كاذبة وغريبة، وينكرها القنصل العام لفرنسا في الجزائر جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان "الإدعاءات الكاذبة في حق القنصلية الفرنسية غير صحيحة، ونحن نؤكّد أن القنصليات العامة في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة لم تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين".