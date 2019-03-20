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القنصلية الفرنسية بالجزائر تنفي ماتردد عن تعليق تأشيرات سفر الجزائريين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

نفت القنصلية الفرنسية في الجزائر، اليوم الأربعاء، الأخبار والمعلومات المتداولة مؤخرًا بشأن تعليق إصدار تأشيرات سفر الجزائريين إلى فرنسا.

وأوضح بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر، "تم مؤخّرا إصدار معلومات كاذبة وغريبة، وينكرها القنصل العام لفرنسا في الجزائر جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان "الإدعاءات الكاذبة في حق القنصلية الفرنسية غير صحيحة، ونحن نؤكّد أن القنصليات العامة في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة لم تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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