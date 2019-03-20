محافظ القاهرة يكرم ٣٤ أمًا مثالية: ضربن المثل للتضحية والعطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، في احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي 34 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها.

وأكد "عبدالعال" أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن ، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا في تقدمه.

شمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبد الرحيم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة ، رضا خالد عبد العزيز حجازي الأم المثالية الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، لبنى إبراهيم علي محمد الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة، وكل من هويدا شاكر فرنسيس حنا، كريمة خليل حسن، فتحية محمد حسين، وفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، وحصل كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، إلى جانب تكريم 29 أمًا مثالية تم اختيارهن من قبل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

شهد الحفل نواب المحافظ، محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة والمجتمع الأهلي.​