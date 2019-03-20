صور| ندوة داخل جامعة المنصورة حول كيفية الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نظمت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية بعنوان "كيفية الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية" داخل قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة، على هامش مؤتمر "تدويل التعليم العالي الذي يقام في جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2019.

حاضرت في الندوة ياسمين الرويني مسئولة مكتب المنح في هيئة "الأمديست" بالقاهرة، في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من طلاب جامعة المنصورة.

وقالت ياسمين الرويني إن أهم ما يميز الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية هو التنوع الثقافي بين طلاب الجامعة المنتمين لعدة جنسيات ما يساهم في زيادة اعتماد الجامعات الأمريكية ورفع تصنيفها.

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وأضافت أن مميزات الدراسة تكمن في توفر الإمكانيات التكنولوجية والبحثية كالمعامل المجهزة بأحدث الأدوات بالإضافة إلى مرونة الدراسة، حيث يدرس الطلاب خلال العامين الأول والثاني مواد في تخصصات عديدة ثم يتخصصون بداية من السنة الثالثة في مجال محدد.

ونوهت "الرويني" إلى أن خطوات الحصول على منحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في تحديد الجامعة المناسبة ثم بحث طرق تمويل المنحة ثم كتابة طلب الالتحاق بالجامعة بطريقة علمية سليمة ثم التقدم للحصول على الفيزا ثم السفر.

وأكدت على أن المنح المقدمة منها ما هو مقدم لتسهيل الحصول على الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى منح مهنية تسهل دراسة تمكن من اكتساب المهارات التي تؤهل الفرد للقيام بمشروع ما أو الحصول على فرص عمل مناسبة.

وطالبت "الروينى" المتقدمين للحصول على المنح الخاصة بالدكتوراه التواصل مع الأستاذ الذى يرغب في إشرافه على الدراسة وإقناعه بها قبل التقدم للحصول على المنحة.