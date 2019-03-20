في حادث خطير.. اصطدام شاحنة بنخلة قرب محطة “أولاد زيان”

في حادث خطير، فقد سائق شاحنة من الصنف الكبير السيطرة على دواسة الفرامل، قبل أن يصطدم بنخلة، صباح يوم الأربعاء، قرب محطة أولاد زيان في البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سائق الشاحنة أصيب بجروح خطيرة، على إثر اصطدامها بنخلة، محاولا تفادي السيارات، التي كانت تعبر الطريق الرئيسية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية، والوقاية المدنية إلى عين المكان.