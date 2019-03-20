تصفيات “كان2019”..رونار يكشف عن قائمة 18 لاعباً لمباراة مالاوي

استقر هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، على لائحة 18 لاعباً الأساسية لمباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام مالاوي، وذلك قبل ساعات من توجه البعثة المغربية صوب العاصمة ليلونغوي، في رحلة خاصة.

واعتمد المدرب الفرنسي بقائمته لمباراة مالاوي، على ثلاثي حراسة المرمى الرسمي، ياسين بونو، ومنير المحمدي، بالإضافة إلى رضا التكناوتي، الحارس الأول لنادي الوداد الرياضي، وواحد من ممثلي الكرة المحلية بقائمة هيرفي رونار.

وضم رونار جميع أسماء لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية، الذين تم استدعائهم بالقائمة الموسعة لـ 33 لاعباً، والخاصة بمواجهة مالاوي وأيضاً الأرجنتين، وهم ثلاثي الرجاء الرياضي، والظهير الأيسر لحسنية أكادير، كريم بعدي، إضافة إلى إسماعيل الحداد والكرتي، لاعبي الوداد.

Advertisements

أما عن القائمة الكاملة، فجائت كالاتي:

منير المحمدي – ياسين بونو – رضا التكناوني -بدر بانون – يوسف أيت بناصر- كريم بعدي- عبد الإله الحافيظي -زكرياء حدراف- وليد الكرتي- إسماعيل الحداد- المهدي بوربيعة- وليد الحجام- يونس عبد الحميد- فؤاد شفيق- أنور التهامي- رشيد العليوي – أيوب الكعبي.