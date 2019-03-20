غاريدو يشارك الجماهير الرجاوية احتفالية الذكرى الـ70 لتأسيس النادي

شارك المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، جماهير الرجاء الرياضي، احتفالاتها بالذكرى الـ 70 التأسيسية للنادي على طريقته الخاصة، بعد أن قاد المجموعة خلال فترة تواجه على رأس الطاقم الفني النسور الخضر إلى لقبين.
ونشر غاريدو عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، صورة تؤرخ لأبرز اللحظات التي عاشها داخل قلعة الرجاء، رفقة تعليق: “مبروك للرجاء، الذكرى 70، أنا سعيد لأانني سأكون جزء من تاريخ الرجاء”.
وقادت جماهير الرجاء احتفالية بارزة بالذكرى الـ 70 لتأسيس النادي مساء أمس الثلاثاء، بمركب الوازيس الخاص بتداريب الرجاء الرياضي، بحضور الالاف من أنصار “الأخضر والأبيض”، الذين قدموا احتفالية خاصة بأهازيج و”كراكاج” استثنائي.
فيديو الاحتفالات الرجاوية:
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