منديل أساسيا في مباراة الأولمبي والكونغو وهذه هي تشكيلة المنتخب الكاملة

(عن الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)

أعلن مارك فوت، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية للعناصر الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي سيحتضنها ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا، بعد أقل من ساعة تقريباً.

وتدخل هذه المباراة التي سيقودها الحكم الغابوني “إيريك أرنود أطوكو كاستان “، في إطار ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والتي ستجرى أطوارها بمصر.

وسجل حمزة منديل، لاعب المنتخب الوطني الأول حضوره بالترسانة الأساسية لمواجهة اليوم، في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:

المهدي بنعبيد

محمد الدويك

أشرف داري

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عبد المنعم بوطويل

أسامة فالوح

أنس الباش

هشام بوسفيان

عثمان فاديز

يوسف الكشاطي

سفيان كيين

حمزة منديل